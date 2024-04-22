11 ألف طالب من غزّة يلتحقون بمدارس الضفّة للتعليم عن بعد

وحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينيّة، قتل 6 آلاف و237 طالبًا وطالبة منذ بدء الحرب الإسرائيليّة في 7 أكتوبر الماضي، وأصيب 10 آلاف و300 بجروح...

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينيّة، الاثنين، إنّ 11 ألف طالب من قطاع غزّة انتسبوا لمدارس الضفّة الغربيّة عن بعد، جرّاء الحرب الإسرائيليّة المستمرّة على القطاع منذ أكثر من 6 أشهر.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أنّ 19 مدرسة في الضفّة، افتتحت باب الانتساب إليها عن بعد لـ 11 ألف من طلّاب غزّة الموجودين في الخارج، حيث تطوّع معلّمون ومعلّمات ومديرو مدارس ومشرفون تربويّون لهذه المهمّة.

وقال وزير التربية والتعليم أمجد برهم، إنّ "الوزارة تولّي اهتمامًا بالغًا لتوفير كلّ ما من شأنه خدمة الطلبة في قطاع غزّة، والتخفيف من معاناتهم الناتجة عن الاحتلال وعدوانه المتواصل عليهم، وما شهده القطاع من تدمير ممنهج طال الأطفال وطلبة المدارس والجامعات والكوادر التربويّة والأكاديميّة".

ولفت إلى أنّ ما تقوم به الوزارة يجسّد مسؤوليّتها والتزامها بالدفاع عن الحقّ في التعليم، وضمان توفير كلّ السبل الكفيلة بتمكين طلبة غزّة، من نيل حقّهم في التعليم، رغم قسوة المشهد، وآثار عدوان الاحتلال.

وفي السياق أشار إلى أنّ "1000 طالب من العالقين خارج القطاع سيقدّمون لامتحان الثانويّة العامّة في البلدان العالقين فيها، بينهم 800 في مصر، وفق ترتيبات خاصّة"، دون مزيد من التفاصيل.

وحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينيّة، قتل 6 آلاف و237 طالبًا وطالبة منذ بدء الحرب الإسرائيليّة في 7 أكتوبر الماضي، وأصيب 10 آلاف و300 بجروح.

وفي السياق، أشارت الوزارة إلى أنّ 286 مدرسة حكوميّة و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، تعرّضت للقصف والتخريب في قطاع غزّة، ما أدّى إلى تدمير 40 منها بالكامل، وتعرّض 111 لأضرار بالغة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، تشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة على غزّة خلّفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينيّة وأمميّة.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدوليّة بتهمة ارتكاب "إبادة جماعيّة".