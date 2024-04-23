شهيد برصاص الاحتلال في أريحا

أعلن مدير مستشفى أريحا الحكومي استشهاد الشاب شادي عيسى جلايطة (44 عاماً) جراء إصابته برصاص الاحتلال في صدره، فيما أصيب آخران حالة أحدهما حرجة أيضا.

استشهد شاب وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مخيمي عقبة جبر، وعين السلطان، جنوب وشمال مدينة أريحا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن مدير مستشفى أريحا الحكومي استشهاد الشاب شادي عيسى جلايطة (44 عاماً) جراء إصابته برصاص الاحتلال في صدره، فيما أصيب آخران حالة أحدهما حرجة أيضا.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة فتى برصاصة في الصدر، ووصفت لإصابته بالخطيرة، في مخيم عقبة جبر، وبإصابة ثانية في الركبة وصلا إلى مستشفى أريحا الحكومي.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيمين ونفذت مداهمات للمنازل، واندلعت مواجهات واشتباكات متفرقة بين قوات الاحتلال ومجموعات من الشبان، وسط دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لعمليات الاقتحام الاسرائيلية للمخيمين.

ومساء الإثنين، أصيبت امرأتان وشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب سيارة فلسطينية، ما أدى لإصابة سيدة (63 عاما) برصاصة بالبطن، وسيدة أخرى (30 عاما) برصاصة بالكوع باليد، وشاب (19 عاما) برصاصة باليد، مشيرا إلى نقل الإصابات للمستشفى للعلاج.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة عند جسر حلحول، الرصاص الحي صوب مركبات الفلسطينيين بشكل مباشر ما أدى لإصابة الفلسطينيين الثلاثة.