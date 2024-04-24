إسرائيل تمنع الغاز.. نفايات غزة تطهو الطعام وتدمر الصحة

*صابرين أبو عودة تخرج إلى الشوارع كل صباح بحثا في النفايات عن مواد قابلة للاشتعال لتطهو ما تيسر من طعام *مئات الحالات المصابة بأمراض تنفسية في مستشفيات غزة بسبب إشعالهم النار لإعداد الطعام جراء تفاقم أزمة غاز الطهي

مع كل صباح، تواجه الفلسطينية صابرين أبو عودة تحديات كبيرة أثناء جمع النفايات القابلة للاشتعال لتلبية احتياجات أسرتها اليومية، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 200 يوم.

وتقطع صابرين (50 عاما) النازحة من شمالي غزة إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، مسافات طويلة على قدميها يوميا، بحثا عن قطع من النايلون وأوراق في النفايات والشوارع والأزقة، لتشعل نارا تطهو عليها ما قد يتيسر من طعام أو تسخن مياها لأسرتها.

ومنذ بداية حربها على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تمنع إسرائيل إدخال غاز الطهي والوقود بمختلف أنواعه إلى مدينة غزة وشمالي القطاع، ضمن قيود على إدخال المساعدات الإنسانية تنتهك القوانين الدولية.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في 20 نيسان/ أبريل الجاري، بوجود مئات الحالات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي داخل مستشفيات القطاع؛ بسبب الغازات السامة المنبعثة من إشعالهم النيران لإعداد الطعام؛ جراء تفاقم أزمة غاز الطهي.

وقال رئيس المكتب، سلامة معروف، في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل للشهر السابع منع إدخال غاز الطهي والوقود بمختلف أنواعه إلى قطاع غزة، وخاصة لمدينة غزة وشمال القطاع؛ ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في ظل العدوان المستمر".

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بالإضافة إلى دمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مسؤولية كبيرة

وبجمعها نفايات قابلة للاشتعال، تحاول صابرين التخفيف عن زوجها، فهو مريض يعجز عن إنجاز هذه المهمة الشاقة، لكنها تعاني من أمراض صدرية؛ ما يفاقم معاناتها اليومية.

وأثناء انطلاقها في رحلتها اليومية لجمع الورق والحطب، تقول إنه "كل يوم في الصباح أخرج لأجمع الأشياء التي تشتعل بالنار، حتى أطهو الطعام لأولادي في ظل عدم توفر غاز الطهي".

وبينما تعلو أصوات طائرات إسرائيلية مسيّرة، تشعر صابرين بخوف شديد وهي تسير في الشوارع، خاصة عندما تخرج باكرا في الصباح.

وتضيف أن "ظروفنا صعبة للغاية، فأنا أتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الأوقات الصعبة".

وتوضح أن زوجها مصاب بفشل كلوي والتهاب الكبد الوبائي وضعف شديد في المناعة، ولا يستطيع فعل أي شيء؛ خشية تدهور حالته الصحية.

"في ظل الوضع الصعب، أخشى عليه من تدهور حالته الصحية؛ لذا أقوم بهذه المهمة التي يصعب على أطفالي تنفيذها"، حسب الأم.

أساسيات الحياة

ووفق السيدة، فإن إشعال النار أصبح أحد أساسيات الحياة اليومية؛ لذلك تُضطر للبحث يوميا عن بدائل أخرى في حال عدم توفر الحطب وغاز الطهي لدى الأسرة.

وتشعر الأم التي تعاني من أمراض عدة، بالتعب والمرض الشديدين؛ بسبب الأدخنة المتصاعدة من إشعال النيران بطرق بدائية، غير أنها لا تملك خيارات أخرى.

وتقول إنه "بصعوبة بالغة، أقوم بجمع الأوراق والحطب والكرتون لإشعال النيران لطهي الطعام لأطفالي وزوجي".

وتشدد على أن "إعداد الطعام ليس سهلا، فهو يتطلب جهدا كبيرا في ظل عدم توفر غاز الطهي، ويترتب عليه مخاطر الأمراض الصدرية التي تؤثر على صحتنا".

ولا تنفرد صابرين بالبحث عن أي نفايات قابلة للاشتعال، فهو حال الكثيرين في أرجاء قطاع غزة، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية حوالي مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية.

وفي ظل هذه المأساة الإنسانية والصحية المتفاقمة، تواصل إسرائيل حربها على غزة على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".