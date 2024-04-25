الحرب على غزة: قصف وغارات على القطاع وتحذيرات من اجتياح رفح

تجددت المعارك وسط القطاع بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، فيما دارات اشتباكات بين عناصر المقاومة وجيش الاحتلال شمال مخيم النصيرات وفي عدة محاور خلال التصدي للقوات المتوغلة.

واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، شن الغارات والقصف البري والبحري على مختلف المناطق في القطاع، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ202.

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وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 34262 شهيدا و77229 مصابا، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في القطاع ظهر اليوم الأربعاء، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وحذرت الفصائل الفلسطينية من التداعيات الكارثية والإنسانية لأي عملية عسكرية بري في رفح، ومن انفجار يهدد أمن مصر والمنطقة إذا تم اجتياح المدينة، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي يتحملان مسؤولية أي عملية اجتياح بري لرفح.

وتجددت المعارك وسط القطاع بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، فيما دارات اشتباكات بين عناصر المقاومة وجيش الاحتلال شمال مخيم النصيرات وفي عدة محاور خلال التصدي للقوات المتوغلة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها استدرجوا قوتين إسرائيليتين وأوقعوهما في كميني ألغام منفصلين بمنطقة المغراقة وسط القطاع.

إلى ذلك، وصلت سياسة التجويع التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين إلى أقصى درجاتها. وبات سكان القطاع على شفا مجاعة أودت بحياة العشرات جلهم من الأطفال والرضع، وذلك في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونين من سكان القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون.