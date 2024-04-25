الملك عبد الله الثاني يحذر من اجتياح رفح خلال محادثة مع ماكرون

أشار عاهل الأردن إلى "ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة"، محذرا من "خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح".

حذر ملك الأردن، عبد الله الثاني، الخميس من خطورة الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة خفض التصعيد وتجنب اتساع الصراع بالمنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وفق بيان للديوان الملكي.

وقال البيان إن ماكرون بحث مع عاهل الأردن "التطورات الراهنة بالمنطقة".

وشدد الملك عبد الله على "ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بكل الطرق الممكنة واستدامتها".

كما أكد على "أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، بما يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة"، وفق البيان ذاته.

وأشار عاهل الأردن إلى "ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة"، محذرا من "خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح".

وتشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".