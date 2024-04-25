وسط دعوات لتحقيق دولي فوري: الأمم المتحدة تحث على الاحتفاظ بأدلة المقابر الجماعية

طالبت حركة "حماس" بإجراء تحقيق دولي فوري بشأن المقابر الجماعية، مشيرة إلى "استمرار الفرق الطبية في العثور على جثامين لشهداء أعدمهم جيش الاحتلال ودفنهم في مقابر جماعية بمجمع ناصر الطبي".

أكدت الأمم المتحدة على أهمية الاحتفاظ بالأدلة المتعلقة بالمقابر الجماعية في قطاع غزة، مشيرةً أنه ليس من الواضح بعد توقيت إجراء التحقيق الذي طلبته بهذا الشأن.

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جاء ذلك على لسان متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، خلال مؤتمره الصحفي عقده في نيويورك.

وردا على سؤال حول حقيقة وجود أدلة على دفن بعض الأشخاص أحياءً في المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر وما يجب فعله بهذه الأدلة، قال دوجاريك: "من المهم أن يتم الاحتفاظ بهذه الأدلة".

وذكر دوجاريك أن الأمم المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ليس من الواضح متى سيحدث ذلك التحقيق.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة الأربعاء انتشال 51 جثمانا إضافيا من المقبرة الجماعية المكتشفة في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب القطاع، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 334، فيما تنصل الجيش الإسرائيلي من المسؤولية عن الواقعة.

ومنذ الإعلان عن المقابر الجماعية المكتشفة بخانيونس، تصاعدت الإدانات والدعوات الدولية للكشف عن الملابسات، إذ قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه "يشعر بالذعر" من تدمير مستشفى ناصر والشفاء في قطاع غزة والتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك.

ومن جانبها، طالبت حركة "حماس" بإجراء تحقيق دولي فوري بشأن المقابر الجماعية، مشيرة إلى "استمرار الفرق الطبية في العثور على جثامين لشهداء أعدمهم جيش الاحتلال ودفنهم في مقابر جماعية بمجمع ناصر الطبي".

ودعت حماس، الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى ضرورة إرسال فرق متخصصة في الطب الشرعي ومعدات لازمة للبحث عن المفقودين والتعرف على الجثامين".

وشددت على "ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة فورا للتحقيق في هذه الجرائم البشعة التي تتكشف يوما بعد يوم، من مقابر جماعية ضمت أجساد مرضى وجرحى مدنيين وأطفال ونساء تعرضوا للتنكيل وتعذيب وحشي، إضافة إلى مؤشرات على دفن بعضهم أحياء".

وحذرت حماس في بيانها من "التغاضي عن هذه الجرائم، والاستمرار في سياسة الحماية والتغطية عليها، وتمكين المجرمين من الإفلات من العقاب".

كما دعت جمهورية جنوب إفريقيا المجتمع الدولي إلى إطلاق تحقيق عاجل وشامل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مستشفيي ناصر والشفاء بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منهما، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.