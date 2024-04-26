إسرائيل تعلن "المساهمة الأمنية" ببناء الرصيف العائم قبالة ساحل غزة

أعلنت إسرائيل "المساهمة الأمنية ببناء الرصيف العائم قبالة ساحل غزة بعد إعلان البنتاغون الشروع في بناء رصيف بحري بغزة لزيادة وصول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

صور الأقمار الاصطناعية تظهر تشييد أميركا لميناء جديد في قطاع غزة (أ ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أنه سيساهم في "توفير الدعم الأمني واللوجستي" للمبادرة الأميركية التي تشمل بناء رصيف عائم مؤقت على شواطئ قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للجيش على حسابه بمنصة "إكس"، بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون"، الشروع في بناء رصيف بحري بغزة لزيادة وصول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال البيان إنه "من خلال وحدة تنسيق أعمال الحكومة، وافق الجيش الإسرائيلي على مبادرة جديدة تقودها القيادة المركزية لجيش الولايات المتحدة ’سنتكوم’، على أن تسهّل هذه المبادرة وتوسّع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأضاف أنه "سيعمل الجيش الإسرائيلي على توفير الدعم الأمني واللوجستي للمبادرة والتي تشمل بناء رصيف عائم مؤقت على شواطئ القطاع، ونقل المساعدات بحرا إلى قطاع غزة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن البنتاغون أن واشنطن شرعت في بناء رصيف بحري بغزة لزيادة وصول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وفي تصريح للصحافيين، قال متحدث البنتاغون الجنرال بات رايد: "أؤكد أن سفنا حربية أميركية بدأت بناء المراحل الأولى من رصيف في البحر".

وتشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حربا على غزة خلفت أكثر من 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".