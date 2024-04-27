شمال غزة.. الاحتلال دمّر 70 بالمئة من آبار المياه

جيش الاحتلال دمر جميع المحاصيل الزراعية في المدينة ودمر الأسواق التجارية وما يزيد على 80 كيلومترا طوليًا من شبكات المياه والصرف الصحي

أفاد رئيس بلدية مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، علاء العطار، بتدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي 70 في المئة من آبار المياه المغذية للفلسطينيين من سكان المدينة.

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وأوضح العطار في حديث لوكالة "الأناضول"، أن "بلدية بيت لاهيا تعرضت منذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة لدمار كبير في البنية التحتية والسكنية".

وأضاف أن "50 في المئة من مضخات الصرف الصحي تدمرت ما تسبب بأزمة إنسانية خلال الحرب على القطاع".

كما وأفاد العطار بتدمير إسرائيل مقر البلدية الرئيس والمباني الفرعية والأسواق التجارية، وما يزيد على 80 كيلومترًا من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار في المدينة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يتعمد منذ بداية حربه على غزة "تدمير الشوارع وشبكة الطرقات الرئيسية"، وبحسب معطيات بلدية غزة، "تم تدمير 95 بالمئة من آليات النظافة والآليات الثقيلة".

وأكد العطار أن إسرائيل تعمدت تدمير كل مقومات الحياة في مدينة بيت لاهيا، تمامًا كما فعلت في باقي المدن الفلسطينية بقطاع غزة.

وأوضح أن "جيش الاحتلال دمر قطاع الزراعة والأمن الغذائي، حيث قضى على جميع المحاصيل الزراعية في المدينة التي تُعتبر السلة الغذائية الأولى في قطاع غزة".

وأشار إلى "تعمد إسرائيل تدمير قطاع الصناعات والحرف الكبيرة، بالإضافة إلى معظم القطاعات الأخرى مثل الثروة الزراعية والثروة السمكية".

وبين العطار أن بلديته تواجه هذا الدمار باستمرارها في تقديم الخدمات بالحد الأدنى رغم قلة الإمكانيات.

"القاتل الصامت"

إلى ذلك، أوضح العطار أن هناك "تراكم كميات كبيرة جدًا من النفايات الصلبة في الطرقات والشوارع، فضلا عن سيول الصرف الصحي، وانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية والنقص الحاد في المياه بسبب نقص الوقود وعدم إدخال أي كميات لصالح بلدية بيت لاهيا حتى هذه اللحظة".

نداء استغاثة

رئيس البلدية أطلق نداء استغاثة عاجلًا للمؤسسات والمنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسلطة المياه الفلسطينية لإدخال الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، وتشغيل ما تبقى من آليات النفايات.

وطالب "بإدخال المواد اللازمة لمكافحة حشرة البعوض التي انتشرت بشكل كبير جدًا مع بداية فصل الصيف"، مشيرًا إلى حاجة البلدية الملحة لإدخال قطع غيار للآليات والمولدات الكهربائية اللازمة لتشغيل آبار المياه.

وتحتاج بلدية بيت لاهيا لآليات ثقيلة مثل الحفارات والشاحنات والجرافات، بالإضافة إلى الوقود اللازم لتشغيلها، حتى تتمكن من القيام بأعمالها على أكمل وجه، وفق العطار.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.