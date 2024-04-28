فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
28/04/2024 - 15:19

أهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم 205

* (3,052) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال | * (41,454) شهيدا ومفقودا | * (34,454) شهيدا ممن وصلوا إلى المستشفيات * (14,873) شهيدا من الأطفال | * (30) طفلا استشهدوا نتيجة المجاعة...

أهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم 205

صورة توضيحية من غزة (Getty images)

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، تقريرا فيه يحصر، أهم إحصائيات الحرب الإسرائيلية المدمّرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة في اليوم الـ205 منها؛

* (3,052) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال

* (41,454) شهيدا ومفقودا

* (34,454) شهيدا ممن وصلوا إلى المستشفيات

* (14,873) شهيدا من الأطفال

* (30) طفلا استشهدوا نتيجة المجاعة

* (9,801) شهيدة من النساء

* (491) شهيدا من الطواقم الطبية

* (67) شهيدا من الدفاع المدني

* (141) شهيدا من الصحافيين

* (6) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات

* (454) انتشال شهداء من ست مقابر جماعية داخل المستشفيات

* (7,000) مفقودٍ

* (77,575) مُصابا

* (72%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء

* (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما

* (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات

* (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج

* (1,094,000) مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح

* (9,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح

* (60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية

* (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية

* (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية

* (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية

* (20) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم

* (2) مليون نازح في قطاع غزة

* (181) مقرا حكوميا دمرها الاحتلال

* (103) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي

*(311) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي

*(243) مسجدا دمرها الاحتلال بشكل كلي

*(321) مسجدا دمرها الاحتلال بشكل جزئي

* (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال

* (86,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليا

* (294,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيا

* (75,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة

* (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة

* (53) مركزا صحيا أخرجه الاحتلال عن الخدمة

* (160) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال

* (126) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال

* (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال

* (30) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة

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