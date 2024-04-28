مستوطنون يقتحمون تل ماعين الأثري ويمنعون رعي المواشي الأغوار

يواصل المستوطنون عمليات اقتحام المناطق الأثرية في مسافر يطا، وملاحقة رعاة الأغنام، والسيطرة على الآبار والأراضي الرعوية، تمهيدا للاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين.

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، تل ماعين الأثري بمسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، فيما منعت عصابات من المستوطنين الفلسطينيين من رعي مواشيهم في الأغوار الشمالية.

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وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا تل ماعين الأثري، ونصبوا الأعلام، وأقاموا طقوسهم التلمودية، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل المستوطنون عمليات اقتحام المناطق الأثرية في مسافر يطا، وملاحقة رعاة الأغنام، والسيطرة على الآبار والأراضي الرعوية، تمهيدا للاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين.

ومنع مستوطنون، اليوم الأحد، رعاة الماشية في خربة الفارسية في الأغوار الشمالية، من رعي مواشيهم في المراعي وبقايا المحاصيل البعلية بعد حصادها.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، منعوا مربي الماشية في المنطقة من رعي مواشيهم في أراض كانت مزروعة بالمحاصيل البعلية، وذلك بعد حصادها.

ويستفيد مربو الماشية بالعادة في هذه الأيام، من بقايا المحاصيل البعلية خاصة التي تحصد في مثل هذا الوقت من العام، أو المحاصيل المروية بعد الانتهاء من قطافها.

اعتدى مستوطنون، على فلسطيني إثناء تواجده بارضه، فيما صادر جيش الاحتلال، جرافة أثناء العمل ببلدة بروقين غرب سلفيت.

وقال عبد الفتاح سمارة إن "مستوطنين مسلحين، قاما بمهاجمته والاعتداء عليه بالبندقية، أثناء تواجده بأرضه الواقعة بمنطقة خلة الخروب" شرق بلدة بروقين، ومن ثم قاما بالتهجم على سائق الجرافة معتز محمد صبرة، وذلك أثناء العمل بأرض زكريا محمود سمارة، وقاما بأخذ الجرافة وتسليمها للجيش الاسرائيلي لمصادرتها، بحجة العمل في منطقة مصنفة ج".

يشار إلى أن المستوطنين وجيش الاحتلال يلاحقون الفلسطينيين ويصادرون ممتلكاتهم بمناطق مختلفة من قرى وبلدات المحافظة، بحجة العمل بمناطق مصنفه "ج".