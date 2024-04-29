الحرب على غزة: شهداء في قصف وسط وجنوب القطاع وغارات متواصلة على رفح

تتوالى التحذيرات الدولية من تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية برية في رفح المكتظة بالنازحين، بينما رفض عشرات جنود الاحتياط الإسرائيليين أوامر الاستعداد لعلمية رفح، في وقت تتجه فيه الأنظار لما ستفضي إليه مفاوضات وقف إطلاق النار التي تستضيفها القاهرة.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الإثنين، يومها الـ206، وسط سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي على مدينة رفح وخانيونس، وسط قصف عنيف للمدفعية الإسرائيلية تركز في وسط وجنوب القطاع، أوقع عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

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وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع إلى 34 ألفا و454 شهيدا، بالإضافة لـ 77 ألفا و575 مصابا بجراح متفاوتة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما ارتكب الجيش الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و138 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية النصيرات وسط قطاع غزة وعدة مناطق شمال القطاع، بينما ارتكب الجيش 3 مجازر في رفح جنوبي قطاع غزة، أوقعت ما يزيد عن 22 شهيدا، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها صوب ساحل مدينة غزة.

يأتي ذلك، فيما تتوالى التحذيرات الدولية من تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية برية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين، بينما رفض عشرات جنود الاحتياط الإسرائيليين أوامر الاستعداد لعلمية رفح، في وقت تتجه فيه الأنظار لما ستفضي إليه مفاوضات وقف إطلاق النار التي تستضيفها القاهرة.

وخاضت فصائل المقاومة الفلسطينية معارك واشتباكات عنيفة في أكثر من محور في قطاع غزة، كان أبرزها في محور "نتساريم"، الذي تم قصفة برشقة صاروخية مكثفة استهدفت مقرات وتجمعات ميدانية للقوات المتوغلة.