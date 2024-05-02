الحرب على غزة.. معدل الفقر في فلسطين 58.4%

مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، قال إن هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب.

أعلنت الأمم المتحدة، أن معدل الفقر في فلسطين بلغ 58.4 بالمئة، مع زيادة عدد الفقراء بواقع 1.74 مليون شخص، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك في تحديث أخير، اليوم الخميس، لتقرير صادر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، تحت عنوان "حرب عزة: التبعات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين".

ويشمل التقرير تقديرات محدثة لآثار الحرب بعد أكثر من 6 أشهر، حيث أشار إلى زيادة معدلات الفقر لدى الشعب الفلسطيني، وتراجع الناتج المحلي، وزيادة البطالة، وتراجع الخدمات التعليمية والصحية بشكل كبير جدا.

وأوضح أنه حتى تاريخ 12 نيسان/ أبريل الماضي، قتل أو أُصيب ما لا يقل عن 5 بالمئة من سكان غزة، في حين قُتل 500 فلسطيني في الضفة الغربية.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع زيادة معدلات الفقر إلى 60.7 بالمئة في حال استمرار الحرب لـ9 أشهر.

ولفت التقرير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في 6 أشهر، بنسبة 25.8 بالمئة، بما يُقدر بـ7.1 مليارات دولار.

وتوقع التقرير استمرار انخفاض الناتج المحلي إلى 26.9 بالمئة في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية لمدة 7 أشهر، وإلى 27.9 في 8 أشهر، وإلى 29 بالمئة في حال استمرت 9 أشهر.

وبحسب التقرير، شدد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، على أن كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين.

وأضاف أن هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي بانتهاء الحرب.

وختم شتاينر حديثه بالقول إن المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن سينجم عنه أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر".