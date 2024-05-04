الحرب في يومها الـ211: قصف في رفح وخانيونس بالجنوب وبيت لاهيا بالشمال

3 مجازر ارتكبها الاحتلال في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.. وعدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات بسبب عدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

مع دخول الحرب على غزة يومها الـ211، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل المأهولة لا سيما في رفح وخانيونس بالجنوب، وفي بيت لاهيا بالشمال، مسفرة عن المزيد من الشهداء والجرحى.

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وزارة الصحة في غزة أفادت بوصول 26 شهيدًا و51 مصابًا إلى المستشفيات جراء 3 مجازر ارتكبها الاحتلال في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات بسبب عدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

سياسيًا، تتجه الأنظار إلى رد حركة "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرًا، مع إعلان الحركة أنها سترسل وفدها، اليوم السبت، إلى القاهرة لاستكمال المباحثات. وتتحدث مصادر متابعة عن أن "حماس" تريد "تأكيدًا على انسحاب كامل لقوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع، وخصوصًا من وادي غزة أو ما يعرف بـمنطقة "نتساريم"، وأن هذا الانسحاب يجب أن يكون في أقرب وقت، مع ضمان حرية الحركة الكاملة بين الشمال والجنوب".

إضافة إلى ذلك، تريد الحركة "إشارة واضحة" إلى بند"وقف شامل لإطلاق النار"، كما وتحدثت مصادر عن ان حماس طالبت بأن تكون "تركيا طرفًا ضامنًا" وعدم اقتصار ذلك على مصر وقطر والولايات المتحدة، خاصة وأن الأخيرة رفضت أن تكون روسيا ضمن "الدول الضامنة".

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