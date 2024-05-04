تقارير: وصول وفد حماس للقاهرة.. "احتمال ضئيل للتوصل إلى صفقة"

مصدر سياسي إسرائيلي لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "خلافا لما يدور في الإعلام، إسرائيل لن تقبل بأي حال لإنهاء الحرب كجزء من اتفاقية تحرير مخطوفينا. كما قرر المستوى السياسي، سيجتاح الجيش الإسرائيلي رفح ويدمّر كتائب القسام المتبقين فيها..."

صرّح مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم السبت، لصحيفة "القاهرة الإخبارية" الرسمية أن وفد حماس وصل إلى مصر، وأن هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات. وأضاف المصدر، أن الوفد الأمني المصري يصل إلى "صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف".

فيما أشار موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، إلى أن التقديرات الإسرائيلية للتوصل إلى صفقة مع "حماس" لا زالت ضئيلة، في ظل التقارير العربية التي تشير إلى تقدم بالمفاوضات وبث أجواء إيجابية.

وأضاف التقرير أن مصادر بإسرائيل تقول إن دور الولايات المتحدة المكثّف في المفاوضات يرفع احتمالية التوصل إلى صفقة، ورئيسا الموساد والشاباك يعتقدان بأن هناك احتمال لصفقة، أما خلافا لهما فجهات أخرى أكثر تشاؤما في ذلك.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم السبت، إنه "خلافا لما يدور في الإعلام، إسرائيل لن تقبل بأي حال إنهاء الحرب كجزء من اتفاقية تحرير مختطفينا. كما قرر المستوى السياسي، سيجتاح الجيش الإسرائيلي رفح ويدمّر كتائب القسام المتبقين فيها، في حال كانت هناك هدنة مؤقتة لتحرير المختطفين وفي حال لم تكن هدنة".

وكان قد وصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، إلى القاهرة أمس، الجمعة، حيث التقى رئيس المخابرات العامة، عباس كامل، وذلك على ضوء المقترح المصري والمفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

بلينكن يتهم حماس بأنها "العقبة الوحيدة لوقف إطلاق النار"

وكان قد اتهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، حركة حماس بأنها "العقبة الوحيدة" أمام التوصل إلى وقف إطلاق نار مع إسرائيل في قطاع غزة. وقال بلينكن في وقت متأخر الجمعة "ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكانهم فعلا قبول الإجابة بـنعم بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

وأضاف متحدثا خلال منتدى سيدوني الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا "الواقع في هذه اللحظة أن العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف إطلاق نار هي حماس".

وقال إن حماس "تدعي تمثيل" الشعب الفلسطيني مضيفا "إن كان هذا صحيحا فإن القبول بوقف إطلاق النار يفترض أن يكون القرار البديهي". وتابع "ربما هناك أمر آخر يجري، وستكون لدينا صورة أوضح لذلك في الأيام المقبلة".

وأشار إلى صعوبة التفاوض مع حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة "مجموعة إرهابية ولا تدخل في محادثات مباشرة معها".

وقال إن "قادة حماس الذين نجري معهم محادثات غير مباشرة، عبر القطريين وعبر المصريين، يعيشون بالطبع خارج غزة". وتابع أن "صانعي القرار في نهاية المطاف هم أولئك الموجودون في غزة نفسها والذين ليس لدى أي منا اتصال مباشر معهم".

وحذرت إدارة بايدن مرارا الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خطتها في رفح حيث لجأ حوالى 1,4 مليون فلسطيني هربا من الحرب.

وقال بلينكن بهذا الصدد إن إسرائيل التي تعول على المساعدات العسكرية الأميركية، لم تقدم "خطة ذات مصداقية لتأمين حماية حقيقية للمدنيين" في رفح.

وتابع "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح لأن الضرر الذي ستُحدِثه يتجاوز حدود المقبول".