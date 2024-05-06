"يونيسف" تحذر من "كارثة جديدة وشيكة" على 600 ألف طفل في رفح

حذّرت المنظمة في بيان من أن "العمليات العسكرية قد تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، وإلحاق دمار كامل في الخدمات والبنى التحتية الأساسية، التي يعتمدون عليها في استمراريتهم".

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ("يونيسف")، اليوم الإثنين من أن نحو 600 ألف طفل في رفح، مهدّدون بـ"كارثة وشيكة جديدة"، داعية إلى عدم "إجلائهم بالقوة" في وقت أطلقت إسرائيل عملية إجلاء في المدينة التي يصر جيش الاحتلال على شن هجوم بريّ عليها.

وقالت المنظمة: "بسبب تركز عدد كبير من الأطفال في رفح، وبعضهم في حالة ضعف قصوى، وبالكاد هم قادرون على الصمود، ونظرا إلى حجم أعمال العنف المتوقع مع ممرات إجلاء تنتشر فيها الألغام والذخائر غير المنفجرة والمنشآت والخدمات المحدودة في المناطق التي سينقلون إليها، توجّه اليونيسف تحذيرا بشأن كارثة وشيكة جديدة للأطفال".

وحذّرت المنظمة في بيان من أن "العمليات العسكرية قد تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، وإلحاق دمار كامل في الخدمات والبنى التحتية الأساسية، التي يعتمدون عليها في استمراريتهم".

وأكدت مديرة المنظمة، كاثرين راسل، أن "رفح الآن مدينة أطفال، وليس لأطفالها أي مكان آمن يلوذون به ضمن غزة. وإذا بدأت عمليات عسكرية واسعة، فلن يتعرض الأطفال لخطر العنف فحسب، بل أيضاً للفوضى والذعر - وهم منهكون جسدياً وعقليا بالأصل".

وتشدد اليونيسف التي طالبت مرة جديدة بوقف لإطلاق النار، خصوصا على وجود 78 ألف رضيع دون سن الثانية و175 ألف طفل دون الخامسة (تسعة من كل عشرة أطفال)؛ يعانون من مرض أو عدة امراض معدية.

وأعلن الدفاع المدني والهلال الأحمر في قطاع غزة أن طائرات إسرائيلية قصفت منطقتين في رفح.