الحرب على غزة: شهداء وجرحى والجيش الإسرائيلي يسيطر على معبر رفح

صعد الجيش الإسرائيلي قصفه البري والجوي في رفح، وذلك مع إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار، في وقت شرع الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية متدرجة في المدينة جنوبي القطاع، وسط تصاعد التحذيرات الدولية من اجتياح المدينة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سيطرته على معبر رفح من الجهة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب على غزة، يومها الـ214، في وقت تستأنف وفود الوساطة القطرية المصرية الأميركية، في العاصمة المصرية القاهرة، المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة.

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وبالتوازي مع اقتحام دبابات الجيش الإسرائيلي المنطقة الفلسطينية من معبر رفح، أعلنت هيئة المعابر توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وصعد الجيش الإسرائيلي قصفه البري والجوي في رفح، وذلك مع إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار، في وقت شرع الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية متدرجة في المدينة جنوبي القطاع، وسط تصاعد التحذيرات الدولية من اجتياح المدينة وتقويض فرصة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة.

وأجبر الجيش الإسرائيلي عائلات فلسطينية على النزوح من رفح تحت الغارات والقصف المدفعي الذي لم يتوقف طوال ساعات الليلة الماضية والفجر، حيث أوقع القصف عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 34,735 شهيدا و78,108 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع.