مداهمات واعتقالات بالضفة وسط اشتباكات ومواجهات

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وغجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتحمت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال غسان حسن بني عودة من منزله في طمون قضاء طوباس وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة خلال اقتحام البلدة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر زيادة بعد مداهمة منزل عائلته في قرية مادما والشاب أيوب حمايل بعد مداهمة منزله في بلدة بيتا جنوبي نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة بيرزيت يارا أبو حشيش عقب مداهمة منزلها في حي الطيرة في رام الله.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، قرى جلبون، وعربونة وفقوعة، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها المتواصل لمخيم طولكرم وضاحية ذنابة بعد مداهمة منازلهم وإخضاعهم لتحقيق الميداني، عرف منهم: كمال محمد الصباريني، وعمار الصباريني، ومنير مسيمي.

وأصيب شابان برصاص قوات الاحتلال في مخيم طولكرم، ليرتفع عدد الإصابات التي وصلت المستشفى إلى 8 إصابات.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها في طولكرم تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في الفخذ والبطن، وتم نقلهما إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

وكانت طواقم الإسعاف قد تعاملت مع إصابة شابة (28 عاما) بشظايا رصاص في اليد والصدر، وطفلة (14 عاما) بخدوش في الكتف إثر مهاجمتها من قبل كلب بوليسي كان برفقة جنود الاحتلال.

ووصلت إصابتان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي، إلى جانب شابين تعرضا للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، كما تم التعامل مع عدد من الإصابات ميدانيا داخل المخيم، ووصفت حالات جميع المصابين بالمستقرة.

وكان الشاب أبو العوف عبد الله فايز عرفي (35 عاما)، قد استشهد، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في ضاحية ذنابة، ومن المتوقع تشييع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء.