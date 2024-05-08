العثور على مقبرة جماعية جديدة بمجمع الشفاء بغزة؛ حماس: دليل على مخطط الإبادة والتهجير

"جزء من هذه الجثث عبارة عن جثث متحللة... فيما جزء آخر منها لمرضى تم إعدامهم داخل المجمع ... وجزء ثالث عبارة عن أشلاء"، فيما أكد المكتب الإعلامي أن طواقمه "لم تنته من عمليات الانتشال، ونتوقع العثور على عشرات الجثامين الجديدة".

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة والمكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، العثور على مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وسحب 49 جثمانا منها، فيما شدّدت حركة حماس على أن ذلك دليل على مخطّط الإبادة والتهجير الذي تصرّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ على تحقيقه.

وقال عضو لجنة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة بمدينة غزة معتصم، بينما كان يقف خلف مجموعة من الجثامين وضعت على الأرض ولفت بأكياس نايلون سوداء وبيضاء، إنه "تم العثور على المقبرة الجماعية الثالثة داخل هذا المجمع ... تم العثور على عشرات الجثث داخل مجمع الشفاء الطبي".

وأضاف صلاح أن "جزءا من هذه الجثث عبارة عن جثث متحللة... فيما جزء آخر منها لمرضى تم إعدامهم داخل المجمع ... وجزء ثالث عبارة عن أشلاء".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إن "الطواقم الطبية تتمكن من العثور على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي، انتشلت منها 49 شهيدا حتى الآن".

وأكد بيان المكتب الإعلامي الحكومي أن طواقمه "لم تنته من عمليات الانتشال، ونتوقع العثور على عشرات الجثامين الجديدة".

وأضاف: "ندين بأشد العبارات جرائم الإبادة الجماعية والقتل المستمر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني داخل المستشفيات وخارجها، وندعو كل المنظمات الأممية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة النكراء".

وأظهرت مقاطع مصورة جثامين ملقاة بين الركام بينما كانت جرافات تعمل على تنظيف إحدى الساحات داخل المجمع.

ووفقا لبيان المكتب، فإن عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل المستشفيات في قطاع غزة، قد ارتفع إلى سبع، عثر فيها حتى الآن على 520 شهيدا.

بدورها، ذكرت حركة حماس أن "إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة عن اكتشاف سبع مقابر جماعية داخل مستشفيات قطاع غزة حتى الآن، آخرها الإعلان اليوم عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، الثالثة في نفس المستشفى، هو دليل جديد على الوحشية التي اقترفها جيش الاحتلال المجرم في عدوانه الممنهج على شعبنا وعلى القطاع الطبي، بهدف تدمير مقوّمات الحياة لتحقيق مخطط الإبادة والتهجير، الذي يسعى إليه الاحتلال الصهيوني".

وأضافت أن "توالي اكتشاف هذه المقابر الجماعية في المستشفيات، والتي انتشلت الطواقم الطبية منها جثامين 520 شهيدا حتى الآن، يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، اتخاذ كافة الإجراءات التي توقف هذا العدوان الوحشي على شعبنا، والتي فاقت فظاعته حدود التصور الآدمي".

وطالبت "الهيئات الحقوقية الدولية وكافة المؤسسات المعنية بتوثيق هذه الجرائم، ورفعها إلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم المختصة لمحاسبة هذا الكيان المارق وقادته المجرمين".

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفّذ عملية وصفها بالمحدودة في مجمع الشفاء الطبي استمرت أسبوعين.

وقال الجيش الإسرائيلي عقب انسحابه من المجمع إنه قتل 200 "إرهابي" واعتقل أكثر من 900 شخص آخرين.

وكان الدفاع المدني في غزة، قد أكد استشهاد 300 شخص في المجمع ومحيطه خلال العملية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي أحرق كافة أقسام المجمّع، ودمّر كل المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية.

ويعدّ مجمع الشفاء الطبي أكبر مؤسسة صحية في قطاع غزة، ويقع في حي الرمال في مدينة غزة.

وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المجمع، قالت منظمة الصحة العالمية إن المستشفى تحوّل إلى رماد.