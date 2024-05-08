8640 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى بينهم 30 اليوم

يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال، والمركبات.

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة، وأسرى سابقون.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات الخليل، بيت لحم، ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، طولكرم، جنين، والقدس، على ما أفاد بينان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء.

إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال، والمركبات.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال قد أعاد اعتقال مجموعة من الأسرى الذين أفرجوا عنهم مؤخرا، ومنهم معتقلين إداريين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى نحو 8640، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أن الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن.

يشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.