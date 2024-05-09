اعتقالات بالضفة والقدس وسط مواجهات واشتباكات

اقتحمت قوات الاحتلال العديد من المنازل الفلسطينية، ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة مناطق، فيما دارت اشتباكات في عدة محاور خاصة في مناطق مخيمات اللاجئين، أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

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واقتحمت قوات الاحتلال العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة مناطق، فيما دارت اشتباكات في عدة محاور خاصة في مناطق مخيمات اللاجئين، أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال فايز عاشور من منطقة كروم عاشور راس العين، والشقيقين صبحي وأحمد مرقة من مخيم العين فيما اقتحمت القوات، بلدة عوريف وقرية تل، جنوب مدينة نابلس.

واقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال عوريف وتل، وتجولت في عدة أحياء فيهما، وداهمت أحد المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة جنين، أصيب شاب واعتقل ثلاثة، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

وأفاد شهود عيان أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي وتمركزت قرب دوار القدس على الشارع الرئيسي في البلدة، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مباني في البلدة ونشرت القناصة داخلها وعلى أسطحها، وأطلقت الرصاص الحي صوب الفلسطينيين، ما أدى لإصابة شاب في رصاصة في البطن نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في جنين، كما أطلقت القوات قنابل الغاز السام المسيل للدموع، بكثافة في منطقة الحسبة في قباطية.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال في قباطية واندلعت اشتباكات مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد كميل، ويزيد حسين عساف، واخر لم تعرف هويته بعد، عقب اقتحام منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما،

واقتحمت قوات الاحتلال قرية مثلث الشهداء المتاخمة لقباطية، ونشرت قوة راجلة بالقرب من منطقة المقاهي، على شارع جنين نابلس، كما اقتحمت القوات بلدة برطعة غرب جنين، حيث جابت عدة آليات عسكرية إسرائيلية عدة أحياء بالبلدة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين عقب اقتحامها مدينة الخليل وبلدتي حلحول وبيت امر شمالا.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت نضال ابو سنينة، ويزيد الناشة، عقب مداهمة منزليهما، وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

واقتحمت بلدة حلحول من مدخلها الشمالي وانتشرت في محيط ديوان ال ملحم، واعتقلت الأسير المحرر ياسر زماعرة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، علما أنه أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل نحو أسبوعين.

وفي بلدة بيت امر، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وانتشرت في محيط منازل الفلسطينيين في منطقة الظهر، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية حي أم الشرائط في رام الله، وجي سطح مرحبا وجبل الطويل في البيرة.

وفي القدس، أغلقت قوات مدخل بلدة عناتا تزامنا مع اقتحام مخيم شعفاط لتفجير منزل الشهيد فادي جمجوم.