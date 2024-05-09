الحرب على غزة: رفح تحت القصف واشتباكات بمناطق متفرقة بالقطاع

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، خوض معارك ضارية مع قوات من الجيش الإسرائيلي المتوغلة جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، منذ ساعات الفجر الأولى، كما اندلعت اشتباكات مسلحة قرب منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الخميس، يومها الـ216، حيث واصل الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة من القطاع، فيما واصلت القوات الإسرائيلية احتلال معبر رفح وشن غارات على مناطق متفرقة من المدينة.

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وقصف الطيران الإسرائيلي مناطق عدة، خاصة في رفح وخانيونس وحي الزيتون شمالي القطاع، بينما نسفت المدفعية الإسرائيلية مربعات سكنية في جنوب مدينة غزة، بينما كثفت المدفعية الإسرائيلية القصف شمال مخيم النصيرات، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات بجراح متفاوتة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، خوض معارك ضارية مع قوات من الجيش الإسرائيلي المتوغلة جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، منذ ساعات الفجر الأولى، كما اندلعت اشتباكات مسلحة قرب منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وقصفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، القوات الإسرائيلية في موقع كرم أبو سالم العسكري بصواريخ "رجوم"، بينما خاضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، اشتباكات ضارية ضد القوات المتوغلة شرقي رفح.

وعلى صعيد مفاوضات التهدئة وصفقة التبادل، يواصل مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز، جولته الإقليمية، وذلك في إطار محاولته وضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وسط توالي التحذيرات الدولية من تداعيات اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح.