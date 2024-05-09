8665 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

صعد الاحتلال مؤخرا من اعتقال العشرات من الأسرى الذين أفرجوا عنهم مؤخرًا، ومنهم معتقلين إداريين، إلى جانب تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، يرافقها عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس الأربعاء، وحتى صباح اليوم الخميس، 25 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أشقاء، وأسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، الخليل، جنين، نابلس، سلفيت، والقدس، على ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وصعد الاحتلال مؤخرا من اعتقال العشرات من الأسرى الذين أفرجوا عنهم مؤخرًا، ومنهم معتقلين إداريين، إلى جانب تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، يرافقها عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023،، إلى أكثر من 8665، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.