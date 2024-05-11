الدفاع المدني: طواقمنا غير قادرة على القيام بعملها في شمال القطاع نتيجة القصف العنيف

الدفاع المدني في غزة: "هناك صعوبة كبيرة للتدخل من أجل إنقاذ حياة المواطنين نظرا لعدم توفر حصانة لطواقم الدفاع المدني".

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة مساء السبت، عن شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على القطاع، يصعب الوصول إليهم جراء كثافة القصف.

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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، في بيان "في ظل تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهدافه منازل المواطنين المأهولة بالسكان في مناطق شمال قطاع غزة، بات من الصعب جدا على طواقمنا التعامل مع إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء".

وأضاف "هناك الكثير من نداءات الاستغاثة التي تتلقاها طواقمنا والتي تفيد بعمليات استهداف في مناطق رفح والزيتون والصبرة وجباليا، ولكن للأسف هناك صعوبة كبيرة للتدخل من أجل إنقاذ حياة المواطنين نظرا لعدم توفر حصانة لطواقم الدفاع المدني".

وأعلن جيش الاحتلال مساء السبت عن مهاجمة أهداف لحماس في جباليا، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان الناطق باسم جيش الاحتلال الشروع بعمليات إخلاء لفلسطينيين في جباليا، معتبرا ذلك من أجل منع محاولات حماس العودة إلى منطقة جباليا.

ووسع جيش الاحتلال السبت هجماته البرية والجوية بشكل متزامن في جميع محافظات قطاع غزة بعد مطالبته بنزوح أهالي مناطق واسعة في شمال القطاع ووسط مدينة رفح وتوغله في جنوب مدينة غزة وشرق خانيونس، إضافة إلى تنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى بمناطق متفرقة.