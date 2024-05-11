الاحتلال يطالب سكان شمالي غزة وأحياء أخرى برفح بالنزوح الفوري.. "منطقة قتال خطيرة"

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمّرة على قطاع غزة منذ 218 يوما، فيما يواصل التوتر بالتصاعد بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.

نقلت تقارير فلسطينية، فجر اليوم السبت، أنه تم نقل جثامين 20 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عقب قصف إسرائيلي على مناطق عدة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمّرة على قطاع غزة منذ 218 يوما، فيما يواصل التوتر بالتصاعد بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الذي يتعرض لليوم الثالث على التوالي لقصف صاروخي ومدفعي كثيف.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي الصبرة وسط مدينة غزة، بعشرات القذائف، ما أدى إلى تضرر المنازل بشكل كبير.

واستشهد سبعة مواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، ولا زال هناك مفقودون تحت الأنقاض، جراء استهداف طائرات الاحتلال عشرات منازل في جباليا، شمال قطاع غزة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف في شارع السكة والمنطقة الشرقية، ما أدى إلى اشتعال النيران في الممتلكات.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارة على منزل يعود لعائلة المصري في محيط مقبرة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وأخرى استهدفت منزلا لعائلة القبط في محيط نادي بيت لاهيا. وفي رفح، جنوب القطاع، قصفت طائرات الاحتلال حي السلام، ومحيط معبر رفح.

وفي آخر حصيلة للشهداء والجرحى في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية ارتفعت إلى 34,943 شهيدا و78,572 جريحا.

تغطية خاصة أولا بأول: