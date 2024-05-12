فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
12/05/2024 - 07:49

الخليل: الاحتلال يهدم عدد من المنازل في بيت أمر

اقحمت قوات معززة من جيش الاحتلال في ساحات الصباح الباكر منطقة زعتة في بلدة بين أمر، وشرعت بمحاصرة العديد من المنازل وإجبار قاطنيها على إخلائها تمهيدا لهدمها.

الخليل: الاحتلال يهدم عدد من المنازل في بيت أمر

هدم المنازل صباح اليوم في بيت أمر (فيسبوك)

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، عدد من المنازل في منطقة زعتة في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال التصدي لعمليات الهدم.

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واقحمت قوات معززة من جيش الاحتلال في ساحات الصباح الباكر منطقة زعتة في بلدة بين أمر، وشرعت بمحاصرة العديد من المنازل وإجبار قاطنيها على إخلائها تمهيدا لهدمها.

وهدمت قوات الاحتلال منزل الأسير نديم صبارنة في بلدة بيت أمر، بزعم "البناء دون ترخيص"، وهي الحجة التي يستخدمها لهدم مئات المنازل الفلسطينية.

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