مواجهات واعتقالات بالضفة وإصابات باشتباكات في نابلس

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطقة متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما درات اشتباكات في مخيم بلاطة قضاء نابلس أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة مراح رباح قضاء بيت لحم، وعرف من المعتقلين: الأسير المحرر خالد إبراهيم الشيخ، والأسير المحرر مراد محمود الشيخ، والشبان إبراهيم يوسف الشيخ، ومسلم خليل قاسم الشيخ، ومحمد ذياب الشيخ، ومجاهد علي قاسم الشيخ.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل، حيث اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوب صوب الفلسطينيين.

وهاجم مستوطنون منزلا وحطموا نوافذه على أطراف بلدة سنجل، فيما تصدى الأهالي لهم، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية قبيا واعتقلت الأسير المحرر علي محمد غيظان وبهاء دلول بعد اقتحام منزليهما والاعتداء عليهما بالضرب.

ومن محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من مدينة أريحا على حاجز أقامته شمال المدينة.

وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد ورامي صالح محمد سليمان، من مدينة أريحا، على حاجز أقامته على طريق المعرجات.

ومحافظة نابلس، اندلع حريق بأحد المنازل بعد هجوم للمستوطنين في بلدة دوما جنوب شرق نابلس.

ودارت اشتباكات مع جيش الاحتلال في وسط مخيم بلاطة وسمعت أصوات انفجارات، وبلغ عن انفجار طائرة مسيرة وسط المخيم، فيما بلغ عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب من مخيم بلاطة برصاص الاحتلال في الظهر، حيث جرى نقله إلى المستشفى.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب شمال الخليل.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من قرية فقوعة شمال شرق جنين، واقتحمت عدة قرى وبلدات في المحافظة.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أدهم علي أبو عيد من فقوعة، بعد اقتحام القرية.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى جلبون، وعربونة، وفقوعة، وعرانة، ودير غزالة، وزبوبا، وشنت حملة تفتيش واسعة.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب إن قوات الاحتلال لا تزال تستولي على منزل ومغسلة لعائلة رافع رفيق أبو الرب، لليوم الحادي والعشرين على التوالي.