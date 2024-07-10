الاحتلال يهدم 5 منشآت سكنية وتجارية بالضفة والقدس

هدمت سلطات الاحتلال بالنصف الأول من عام 2024، نحو 318 منزلا ومنشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء عمليات الهدم 632 فلسطينيا منهم 292 طفلا و199 امرأة، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، 5 منشآت سكنية وتجارية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

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في محافظة بين لحم، هدمت قوات الاحتلال محلين تجاريين في بلدة حوسان، بينما في محافظة القدس هدمت جرافات بلدية الاحتلال منزلين.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وشرعت بهدم محل تجاري لمواد البناء في منطقة الشرفة شرقاً.

وأضاف أن الهدم طال محلا آخر للبلاط في منطقة المشاهد غرب البلدة.

وشرعت قوات الاحتلال بهدم بئر مياه في منطقة الصافح في قرية تياسير بطوباس.

في محافظة القدس، أفاد مركز معلومات وادي حلوة أن جرافات بلدية الاحتلال تهدم منزلا قيد الإنشاء في قرية أم طوبا، كما هدمت الجرافات التي حرستها قوات معززة من شرطة منزلا في بلدة صورباهر.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من بلدة شمال غرب مدينة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت كلا من: أكرم منصور ونجله رام وأبن شقيقه المعتقل السابق إبراهيم جهاد منصور، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفتشت قوات الاحتلال عددا من المحال التجارية في البلدة وعبثت بمحتوياتها واستولت على تسجيلات الكاميرات.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت في النصف الأول من عام 2024، نحو 318 منزلا ومنشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء عمليات الهدم 632 فلسطينيا منهم 292 طفلا و199 امرأة، وفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.