الحرب على غزة: قصف على رفح ووسط القطاع والجيش الإسرائيليّ يعلن استكمال عمليّته بالشجاعيّة

تخوض المقاومة اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية غرب مدينة غزة، وسط احتدام المعارك في عدة محاور، حيث أعلنت كتائب القسام تدمير 4 دبابات في حي الشجاعية، كما أعلنت سرايا القدس استهداف قوة إسرائيلية في تل الهوى.

استشهد 52 شخصا وأصيب 208 آخرين جراء 4 مجازر ارتكبها جيش الاحتلال بغزة في الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 38,295 شهيدا و88,241 جريحا، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع، الأربعاء، فيما أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم، استكمال عمليّته في الشجاعيّة.

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وقالت وزارة الصحة إن مجزرة الاحتلال بالأمس بحق النازحين في منطقة عبسان شرق خانيونس، أسفرت عن 27 شهيدا وأكثر من 53 إصابة بينها حالات حرجة.

وذكر الجيش الإسرائيليّ في بيان صدر عنه مساء اليوم، أن قوّاته "أنهت عملية حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وخرجت منه (من الحيّ) خلال الساعات الماضية". وقال إن قواته "عثرت على ستة أنفاق قرب السياج الحدوديّ، دمّرتها وأصابت العشرات من المخرّبين"، و"قضت على أكثر من 150 مخرّبا، ودمرت البنى التحتية الإرهابية"، على حدّ وصفه.

يأتي ذلك مع استمرار هجمات الجيش الإسرائيلي البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب على القطاع يومها الـ278، مستهدفا على وجه الخصوص مراكز الإيواء وأماكن النزوح المكتظة في وسط القطاع وجنوبه.

إلى ذلك، تخوض المقاومة اشتباكات ضارية مع قوات من الجيش الإسرائيلي في غرب مدينة غزة، وسط احتدام المعارك في عدة محاور، حيث أعلنت كتائب القسام تدمير 4 دبابات في حي الشجاعية، كما أعلنت سرايا القدس استهداف قوة إسرائيلية راجلة في تل الهوى.

وأقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي من وحدة "ماغلان" خلال معارك في وسط قطاع غزة، كما أعلن مساء اليوم إصابة جنديين آخرين بجراح خطيرة بمعارك بوسط القطاع، ومنذ بداية تموز/ يوليو الحالي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 13 جنديا في جبهات القتال المختلفة.

وبذلك ارتفع قتلى الجيش الإسرائيلي من الجنود والضباط منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ليصل إلى 680 قتيلا، منهم 324 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

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