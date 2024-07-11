إصابات واعتقالات بحملة دهم للاحتلال بالضفة تخللها اشتباكات ومواجهات

تركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

مواجهات مع الاحتلال في الضفة (Getty Images)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الخميس، مناطق واسعة بالضفة الغربية المحتلة، حيث دارت اشتباكات مع قوات المقتحمة في بعض المحاور، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابة عددا من الفلسطينيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال والدة المطارد طارق داود، خلال اقتحام منزلها في مدينة قلقيلية، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وداهمت قوات الاحتلال، منزلا في بلدة عزون شرقي قلقيلية، وقامت بأخذ قياساته وإجراء عمليات حفر بداخله.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بلال الكايد، بعد مداهمة منزله في بلدة عصيرة الشمالية، شمالي مدينة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب رائد عواد بعد مداهمة منزله بـمخيم بلاطة، واعتدت عليه بالضرب المبرح.

وأفاد نادي الأسير أن الاعتقالات من مدينة نابلس طالت كلا من: عبد الرحمن غسان كعبي من منزله في بلدة روجيب، بالإضافة لاعتقال الشاب بسام سلامة بعد مداهمة منزله بـمنطقة فطاير، وغسان أبو حنيش من حي المعاجين.

واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم بلاطة، وحي المعاجين بالمنطقة الغربية، تخللها عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها الطبية تعاملت، فجر اليوم، مع إصابتيْن جراء اعتداء جنود الاحتلال بالضرب المبرح على طفل وشاب خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عمار علي الوحيدي ونجله يحيى، خلال اقتحام حي الطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا، وأحياء الماصيون والطيرة، ما أدى لاندلاع مواجهات؛ أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

واندلع حريق في منطقة الطيرة، بمدينة رام الله، جراء إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز على المنازل وممتلكات الفلسطينيين.

وداهمت قوات الاحتلال بلدات عنبتا شرقي مدينة طولكرم، النزلة الشرقية، باقة الشرقية، عتيل، وزيتا، وقفين، شمالي المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، وبلدة حلحول، ما أدى لاندلاع مواجهات؛ رشق خلالها الشبان الفلسطينيون مركبات الاحتلال العسكرية بالحجارة.

واشتعلت النيران بأراض زراعية فلسطينية في حلحول، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل صوتية في المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال عمرو محمود الشيخ، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في قرية مراح رباح، قضاء بيت لحم.