الحرب على غزة: رشقة صاروخية باتجاه الغلاف ومعارك محتدمة بالقطاع

شهدت مناطق متفرقة من القطاع معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، حيث تتواصل العلمية العسكرية في حي الشجاعية لليوم الـ13 على التوالي، حيث يشهد الحي اشتباكات متواصلة خلال التصدي للقوات المتوغلة.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الخميس، يومها الـ279، على وقع المعارك المحتدمة في بعض المحاور، والهجمات العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالقطاع، وسط استمرار موجات النزوح.

وأطلقت رشقة صاروخية من رفح باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، حيث دوت صافرات الإنذار في المنطقة، فيما زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القبة الحديدية نجحت باعتراض 5 قذائف صاروخية أطلقت من القطاع.

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يأتي ذلك، فيما شهدت مناطق متفرقة من القطاع معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، حيث تتواصل العلمية العسكرية في حي الشجاعية لليوم الـ13 على التوالي، حيث يشهد الحي اشتباكات متواصلة خلال التصدي للقوات المتوغلة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، حيث تعرضت مدنية غزة إلى قصف عنيف، نفذت المقاتلات الحربية غارات عنيفة على منطقتي الرمال وتل الهوى، كما استهدفت الغارات الطوابق العلوية من مبان وأبراج سكنية في محيط الجامعات ودوار أنصار في مدينة غزة.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق المأهولة ونسف المربعات السكنية، وطال الاستهداف مراكز الإيواء للنازحين، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف حي الصبرة، ونسف مباني سكنية وسط رفح والمناطق الشرقية لمدينة خانيونس.

وعلى صعيد مفاوضات صفقة التبادل، عبر المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، عن تفاؤل حذر من جانب الولايات المتحدة بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.