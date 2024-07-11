9625 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى" بينهم 15 اليوم

تستمر قوات الاحتلال بتنفيذ اعتداءات، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس، 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم السيدة دنيا داود والتي اعتقلت أكثر من عشر مرات كرهينة، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

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وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس، رام الله، بيت لحم، الخليل، طوباس، وقلقيلية، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

إلى جانب ذلك تستمر قوات الاحتلال بتنفيذ اعتداءات، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت أكثر من 9625، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.