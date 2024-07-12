"الأونروا": موظفونا المحتجزون لدى إسرائيل تعرضوا لسوء معاملة وتعذيب

أشار لازاريني، إلى أن "195 من العاملين في الأونروا قتلوا في الهجمات الإسرائيلية".

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الجمعة، إن موظفيها الذين احتجزتهم إسرائيل تعرضوا لـ"سوء معاملة وتعذيب".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، خلال مؤتمر للتعهدات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بهدف زيادة المساهمات للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف لازاريني، أن "الوكالة تترنح تحت وطأة الهجوم المستمر في غزة".

وأوضح أن "موظفي الأونروا، الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية، أبلغوا عن تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب".

وأشار لازاريني، إلى أن "195 من العاملين في الأونروا قتلوا في الهجمات الإسرائيلية".

كما تضررت أو دمرت حوالي 190 منشأة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص يطلبون حماية الأمم المتحدة، حسب المصدر نفسه.

وقال لازاريني، إن "الأونروا تناشد للحصول على 1.2 مليار دولار لحالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتغطية الاحتياجات الإنسانية الحرجة حتى نهاية العام".

وأضاف أن "هذا النداء، والنداء الطارئ من أجل سورية ولبنان والأردن، حصلا على تمويل أقل من 20%".

وخلال المؤتمر نفسه، قال مبعوث فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن "الأشهر التسعة الماضية كانت طويلة ومؤلمة ومروعة".

وأضاف منصور، أنه "لا يوجد مكان آمن للفلسطينيين يلجؤون إليه في قطاع غزة، كما أشار الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش)، ولا حتى تحت علم الأمم المتحدة".

وتابع "لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف المدارس وتقصفها في هجوم تلو الآخر، ما يزيد من الخسائر البشرية والدمار والصدمات التي لحقت بشعبنا، بما في ذلك 40 ألف طفل فلسطيني".

بدوره، ناشد غوتيريش، الجميع لحماية وكالة الأونروا وموظفيها، قائلا إنه "لا يوجد بديل لها".

وأضاف "بدون الدعم والتمويل اللازمين للأونروا، فإن لاجئي فلسطين سيفقدون شريان الحياة الحاسم وآخر بصيص أمل بمستقبل أفضل".

وتابع غوتيريش "الوقت قد حان لوضع نهاية لهذه الحرب الرهيبة، بدءا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وشدد على أنه في نهاية المطاف، الحل السياسي وحده الذي يمكن أن يضع حدا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر تطبيق مبدأ "حل الدولتين".

وأردف غوتيريش "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".