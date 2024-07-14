إضراب بالضفة تنديدا بمجزرتي الجيش الإسرائيلي في خانيونس والشاطئ

أغلقت جميع المحال التجارية أبوابها كما تحولت الناطق التجارية في المدن الى مناطق خالية تماما من السكان، بعد دعوات من فصائل المقاومة وفصائل العمل الوطني للإضراب الشامل والعام تنديداً بجرائم الاحتلال في قطاع غزة.

عم الإضراب الشامل، اليوم الأحد، مناطق الضفة الغربية المحتلة، وذلك تنديدا بجرائم الجيش الإسرائيلي المستمرة على أهالي قطاع غزة، والتي كان آخرها جريمة قصف النازحين الفلسطينيين في خيامهم وأثناء صلاتهم في المواصي بمحافظة خانيونس.

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وأغلقت جميع المحال التجارية أبوابها كما تحولت الناطق التجارية في المدن الى مناطق خالية تماما من السكان، بعد دعوات من فصائل المقاومة وفصائل العمل الوطني للإضراب الشامل والعام تنديداً بجرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وخرجت في ساعات الليل عشرات المسيرات في مناطق الضفة ، تندد بجرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزة، ومطالبةً بحراك رسمي عام وفصائلي لإشعال مناطق الضفة بوجه الاحتلال لإشغاله عن الساحة في غزة.

إضراب شامل بمدن الضفة (Getty Images)

وكما خرجت المسيرات الليلية في بعض العواصم والمدن العربية والعالمية، تندد بجرائمه الاحتلال وجرائمه المستمرة في قطاع غزة.

ندد المشاركون ببعض التصريحات الرسمية التي خرجت من بعض قيادات حركة فتح في الضفة، والتي اعتبرت أنها تبرئ الاحتلال من جريمته وتساوي بين المجرم والضحية.

وعبرت عن ذلك بعض هتافات الفلسطينيين الغاضبين الذين هتفوا باللهجة العامية: "عن غزة يا بتحكي منيح.. يا إما نيعك سده"

والسبت، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في منطقة المواصي في خانيونس أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم حالات خطيرة، وفق حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.