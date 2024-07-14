تخللتها مواجهات واشتباكات: إصابات واعتقالات بالضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمرو شيخ قاسم من مدينة البيرة، كما اعتقلت القوات شقيق وشقيقة الأسير المحرر المبعد إلى غزة نمر زبن، الذي استشهد في مخيم الشاطئ أمس السبت.

وأصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها في قلقيلية تعاملت مع إصابتين، إحداهما بالفخذ والأخرى أسفل البطن، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وفي محافظة الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، بأن مواجهات اندلعت في حارة بحر بالبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، ما تسبب بإصابة شاب بشظايا الرصاص الحي في كتفه الأيمن، ونقل إلى عيادة بالبلدة ومنها إلى المستشفى، كما أصيب العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

إلى ذلك، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على حواجزها المقامة على مداخل مدينة أريحا، وأعاقت حركة المركبات وفتشتها ودققت في هويات الفلسطينيين، ما تسبب بأزمات مرورية وتوقف شبه تام لحركة المركبات الخارجة من المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى رمانة وزبوبا وجلبون في محافظة جنين.

وذكر شهود عيان، أن جيش الاحتلال اقتحم قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين، وسير آلياته العسكرية في شوارع القريتين، كما اقتحم قرية جلبون شمال شرق المدينة وسير آلياته العسكرية ونشر فرقة مشاة.