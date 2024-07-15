الاحتلال يهدم منزلا بالولجة ومحطة وقود في حزما

تظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، منزلا في قرية الولجة، شمال غرب بيت لحم، كما قدمت محطة وقود في بلده حزما شمال القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

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وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الاعرج، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المقبرة في منطقة عين جويزة، وهدمت منزلا يعود لعائلة فادي أبو رزق، وتبلغ مساحته 85 مترا مربعا.

وفي القدس، هدمت جرافات بلدية الاحتلال محطه محروقات في بلده حزما، وسط مواجهات اندلعت مع السكان.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن محطة محروقات السلام تعرضت للهدم والتدمير من قبل جرافات الاحتلال، وهي تعود لعائله الخطيب في بلدة حزما.

وخلال عمليه الهدم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، والرصاص الحي تجاه المواطنين ومنازلهم، ولم يبلغ عن إصابات.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالسابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.