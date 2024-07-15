تخللتها مواجهات واشتباكات: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية بلدة قباطية جنوب جنين، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين، تخللها تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، واقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعب في محتوياتها، حيث اندلعت مواجهات في بعض المناطق، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور خاصة في محافظة جنين.

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واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية بلدة قباطية جنوب جنين، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين، تخللها تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

وفجرت قوات الاحتلال مركبة في قباطية، وأطلقت قنابل دخانية باتجاه منازل الفلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، واعتقلت الشاب محمد العبد عطاطرة عقب اقتحام منزله.

وفي ترمسعيا قضاء رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل مخلفة دمارا وتخريبا واسعا فيها، واعتقلت الشقيقين محمود وعلي أحمد علي سليمان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جماعين قضاء نابلس، ونفذت حملات تفتيش واعتقلت عددا من الشبان.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب داود جهاد شحادة خلال اقتحام منزله في بلدة جماعين وتخريب وتدمير محتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، قضاء الخليل وبلدة يطا جنوبي المدينة، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحام البلدة، رشق خلالها الشبان آليات الاحتلال العسكرية بالحجارة.