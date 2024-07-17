الحرب على غزة: شهداء وجرحى بقصف منازل بالقطاع

مع دخول الحرب على غزة يومها الـ285، ركز الجيش الإسرائيلي هجماته على مخيم النصيرات ودير البلح وسط القطاع، حيث أوقع القصف المدفعي الذي طال المربعات السكنية عشرات الشهداء والجرحى جلهم من النساء والأطفال وكبار السن.

واصل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، شن الهجمات الجوية والبرية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، حيث تركزت الهجمات على المناطق المأهولة والمنازل التي تتواجد بها العائلات النازحة.

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وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، واستهدفت الغارات تمركز لعائلات في منازل بمخيمي النصيرات والمغازي، ومنطقة الزوايدة، وحي تل السلطان، وبيت حانون وشمال بيت لاهيا.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ285، ركز الجيش الإسرائيلي هجماته على مخيم النصيرات ودير البلح وسط القطاع، حيث أوقع القصف المدفعي الذي طال المربعات السكنية عشرات الشهداء والجرحى جلهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38713 شهيدا و89166 إصابة منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الصحة في غزة.