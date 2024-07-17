9700 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم ثلاث سيدات، بالإضافة إلى طفل، وأسرى سابقين.

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وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، جنين، أريحا، بيت لحم، وسلفيت، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

ويواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بلغت منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من 9700، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.