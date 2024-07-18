مساع قانونية لمنع إسرائيل من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم

محامون مختصون في القانون الدولي يسعون إلى دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإصدار أمر يمنع إسرائيلية من ممارسة أي أنشطة تتعلق باللعبة، في ظل الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها بشكل ممنهج بحق الفلسطينيين.

أكد تحليل قانوني مستقل أجراه محامون متخصصون في القانون الدولي وحقوق الإنسان أنه يجب منع إسرائيل من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم بسبب انتهاكها للوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، في إطار حربها على قطاع غزة.

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واقترح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في أيار/ مايو الماضي إيقاف إسرائيل، إذ أمر الفيفا بإجراء تقييم قانوني عاجل بينما وعد بمعالجته في اجتماع استثنائي لمجلسه في تموز/ يوليو الجاري.

وأعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيضا عن دعمه لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل، وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، إن الفيفا لا يمكنه أن يبقى غير مبال "بالانتهاكات أو الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين".

وشارك المحامي ماكس دو بليسه، الذي كان جزءا من القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، في كتابة التحليل رفقة سارة بوديفين-جونز بعد أن تواصلت معهم منظمة إيكو.

وإيكو وي منظمة غير ربحية متخصصة في العدالة الاجتماعية.

وأضاف التقرير القانوني "ليس هناك شك في أن سلوك إسرائيل في فلسطين قوض ولا يزال يقوض أهداف الفيفا. لقد انتهكت إسرائيل حقوق الإنسان المعترف بها دوليا للفلسطينيين، بما يتعارض مع المادة 3".

وتابع "لقد ميزت إسرائيل وتواصل التمييز ضد الفلسطينيين على أساس العرق والأصل القومي والمولد في انتهاك مباشر للمادة 4 (1)‭".

وشدد على أن "سلوكها يقوض الأهداف الإنسانية في المادة 5.1 (ب). ويتطلب سلوك إسرائيل اللوم، بما يتماشى مع الموقف الذي يتبناه الفيفا فيما يتعلق بالانتهاكات الصارخة المماثلة لأهدافها وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا".

ويتهم الاقتراح الفلسطيني الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بالتواطؤ في انتهاكات القانون الدولي من قبل الحكومة الإسرائيلية والتمييز ضد اللاعبين العرب.

وقالت إيكو إن مذكرتها التي تطالب الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية بحظر إسرائيل من الرياضة الدولية حصلت على أكثر من 380 ألف توقيع.