مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يلقي مناشير تهديد على مخيم جنين

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، حيث ألقت قوات الاحتلال مناشير تهديد على مخيم جنين، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدة آليات مدينة نابلس من حاجز المربعة، وسيرت آلياتها في عدة أحياء، وتمركزت في محيط مخيم العين بالمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال فتاة، من بلدة تل، وذلك عقب اقتحامها البلدة بعدة آليات، كما اقتحمت بلدة عقربا، وداهمت منزل الأسير أسامة عيسى.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية بلدة تقوع قضاء بيت لحم وتجولت في عدة أحياء، كما اقتحمت بلدة سلواد شرق رام الله، وبلدة فصائل شمال أريحا وشرع جنود الاحتلال بحملة تفتيش لعدد من المنازل.

وألقت قوات الاحتلال من خلال طائرات استطلاع، مناشير تهديد بالقتل لشبان تدعي بأنهم مطلوبين إذا لم يسلموا أنفسهم، وذلك في مخيم جنين

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ألقت المناشير بالقرب من جامع الأسير، في شارع مهيوب بالمخيم، والتي تضمنت تهديدا بالقتل لمن تدعي أنهم مطلوبين، في حال لم يسلموا أنفسهم.

واقتحمت قوات الاحتلال مدخل جنين الجنوبي بالقرب من دوار عصفور وفي محيط متنزه جنات، ونشرت فرقة راجلة ونصبت الكمائن في منطقة الكحليشة في بلدة قباطية.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وونصبت الحواجز المتنقلة والكمائن في محيط بلدتي يعبد، وقباطية وقرى الجلمة، وعرانة، وبيت قاد، ومثلث الشهداء.