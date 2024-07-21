الحرب على غزة: شهداء بغارات على النصيرات وخانيونس والبريج تحت القصف

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مربعات سكنية في مخيم النصيرات، وحي الزيتون، وتجمعات للنازحين في مدينة خانيونس، بينما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف ونسف المنازل والمربعات السكنية ما أوقع عشرت الشهداء والجرحى.

واصل الجيش الإسرائيلي، الأحد، شن هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط استهداف متعمد للمدنيين الفلسطينيين ومراكز الإيواء للنازحين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة خلال المعارك في رفح.

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ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ289، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مربعات سكنية في مخيم النصيرات، وحي الزيتون، وتجمعات للنازحين في مدينة خانيونس، بينما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف ونسف المنازل والمربعات السكنية ما أوقع عشرت الشهداء والجرحى.

وارتكب الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة 4 مجازر ضد المدنيين راح ضحيتها 37 شهيدا و54 مصابا، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38919 شهيدا و89622 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

يأتي ذلك، في وقت شنت إسرائيل، مساء السبت، سلسلة غارات على منشآت في مدينة الحديدة في اليمن، وذلك بعد 24 ساعة من هجوم للحوثيين بمسيرة متفجرة على تل أبيب، وسط تحذيرات من توسع الصراع في المنطقة.