الحرب على غزة: شهداء وجرحى بالقطاع وغارات مكثفة على خانيونس

طالب الجيش الإسرائيلي سكان غزة بإخلاء المناطق الشرقية من مدينة خانيونس قبل عملية عسكرية كبيرة، وزعم أن العملية العسكرية في المناطق الشرقية لخانيونس تأتي بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الإثنين، يومها الـ290، حيث واصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة بالقطاع، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وطالب الجيش الإسرائيلي سكان غزة بإخلاء المناطق الشرقية من مدينة خانيونس قبل عملية عسكرية كبيرة، وزعم أن العملية العسكرية في المناطق الشرقية لخانيونس تأتي بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل.

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وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، واستهدفت الغارات المناطق المأهول والمربعات السكنية والمراكز الصحية، فيما تركز القصف على مدينة خانيونس خاصة في منطقة بني سهيلا.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف منازل مأهولة ومنشآت سكنية في أنحاء متفرقة من القطاع، وتركز القصف المدفعي بمنطقة فدعوس شمالي مدينة بيت لاهيا ومنطقة العلمي بمعسكر جباليا، وبالمخيم الجديد في النصيرات.

يأتي ذلك، وسط استفحال الأزمة الإنسانية وعدم توفر المياه الصحية في شمال القطاع، حيث لا زالت محطات تحلية المياه في محافظتي غزة والشمال خارج الخدمة بسبب عدم توفر الوقود، لليوم الـ 10 تواليا.

ويمنع الجيش الإسرائيلي لليوم الـ 75 على التوالي دخول الخضار والفواكه والمجمدات والمواد الأساسية لمحافظتي غزة والشمال، تزامنا مع منع دخول غاز الطهي منذ بداية الحرب.