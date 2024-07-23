الخليل: شهيد برصاص الاحتلال في سعير

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن الشاب جهاد محمد شلالدة (35 عاما)، من بلدة سعير قضاء الخليل، استشهد متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال.

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم الثلاثاء، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سعير قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن الشاب جهاد محمد شلالدة (35 عاما)، من بلدة سعير قضاء الخليل، استشهد متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال.

واقتحمت 15 آلية عسكرية إسرائيلية بلدتي الشيوخ وسعير شمال شرق مدينة الخليل، وسط إطلاق النار باتجاه الفلسطينيين.

واعتلت فرق من القناصة أسطح منازل كلا من، شحدة عيد، وعمر الوراسنة في بلدة الشيوخ، وأطلقوا النار في كافة الاتجاهات.

وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماته وعملياته بالضفة، مخلفا أكثر من 555 شهيدا، بينهم 133 طفلا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة.