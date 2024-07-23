هنيّة يبحث مع حكومة طالبان التطوّرات في غزة

جدّد هنيّة تأكيد حماس على "حرصها على التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار على قاعدة تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته".

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الثلاثاء، مع وزير الخارجية بالوكالة لدى حكومة طالبان في أفغانستان مولوي أمير خان متقي، التطورات السياسية والميدانية في فلسطين وقطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع الوزير الأفغاني بحكومة طالبان، وفق بيان صدر عن الحركة.

وقال البيان: "أجرى هنية اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الإمارة الإسلامية في أفغانستان الشيخ مولوي أمير خان متقي، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بمعركة طوفان الأقصى، وتداعياتها المختلفة".

واستعرض هنيّة، خلال الاتصال "التطورات المتلاحقة في فلسطين، وقطاع غزة على وجه الخصوص"، وفق البيان.

وجدّد هنيّة تأكيد حماس على "حرصها على التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار على قاعدة تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته".

ونقل البيان عن متقي، تأكيده على "مواقف حكومة طالبان وشعبها الداعم للقضية والمقاومة الفلسطينية".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشنّ إسرائيل بدعم أميركي حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.