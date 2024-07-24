الاحتلال يهدم منزلا في أريحا

تظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، منزلا وحظيرة أغنام، في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

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واقتحمت قوات الاحتلال منطقة المطار شمال شرق المدينة، وهدمت منزلا يعود لعائلة خالد طرايرة، وتبلغ مساحته 140 مترا مربعا، ويقطنه 12 فردا، كما هدمت حظيرة أغنام تعود للعائلة نفسها.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.