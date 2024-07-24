الحرب على غزة: العملية العسكرية تتواصل في خانيونس واشتباكات ضارية برفح

واصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث العملية العسكرية والتوغل البري في مناطق شرق خانيونس وسط اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، وغارات جوية تستهدف المدنيين والنازحين.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأربعاء، يومها الـ292، حيث واصل الجيش الإسرائيلي شن هجمته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة بالقطاع، وسط استهداف متعمد للنازحين.

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وواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث العملية العسكرية والتوغل البري في مناطق شرق خانيونس وسط اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، وغارات جوية تستهدف المدنيين والنازحين.

وكثف الجيش الإسرائيلي من الهجمات والغارات وحملة القصف على مدينة خانيونس التي نزح من بعض مناطقها خصوصا الشرقية، أكثر من 150 ألف شخص خلال يوم واحد، وفق الأمم المتحدة.

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في محور تل السلطان ووسط البلد بمدينة رفح جنوب القطاع، وذلك وسط معارك ضارية ومستمرة في مناطق متفرقة بالمدينة.

وتتعرض المناطق الشرقية لمدينة خانيونس لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف وطال القصف بلدة القرارة، في وقت شن الطيران الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق وسط القطاع.

وتركزت الغارات على وسط مخيم النصيرات، ومخيم البريج، ومنطقة السطر ومنطقة الجرن شمالي غزة، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.