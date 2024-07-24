9785 حالة اعتقال بالضفة منذ 7 أكتوبر بينها 25 اليوم

يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين كدروع بشرية، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، وتدمير البنى التحتية.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة.

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وشنت قوات الاحتلال يوم أمس واليوم حملة اعتقالات جديدة، طالت 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة بما فيها القدس، ومن بينهم جريحان، وطالبتان، وصحافي بالإضافة إلى طفل وأسرى سابقين.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات طولكرم، الخليل، رام الله، بيت لحم، طوباس، نابلس، والقدس، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين كدروع بشرية، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، وتدمير البنى التحتية.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحرب الإبادة المستمرة بلغت أكثر من 9785 حالة اعتقال في الضّفة، والتي شملت كافة فئات المجتمع الفلسطيني.

يذكر أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.