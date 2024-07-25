اعتقالات وإصابات بمواجهات واشتباكات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحافي حازم ناصر، من ضاحية اكتابا في مدينة طولكرم، كما اعتقلت القوات الجريح شريف زهدي عوض، من منزل والده في بلدة بيت أمر، قضاء الخليل.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر محمد إبراهيم أبو مارية، بعد دهم منزله في بيت أمر، وتكسير محتوياته والاعتداء على عائلته.

وطالت الاعتقالات من بلدة بيت أمر، أيضا: محمد الجبعي، عمرو يسام الطيط، والد الشاب وسيم بحر، وشابا آخر من عائلة قوقاس.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، خلال اقتحام بلدة بيت أمر.

وداهمت قوات الاحتلال بلدات جلجليا وعبوين وسنجل، شمالي مدينة رام الله، وكفر نعمة، وسلواد، بعدة آليات عسكرية.

وجددت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، اقتحام مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة، عقب انفجار بالقرب من حاجز "قلنديا" العسكري، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.

وشهدت بلدة العبيدية قضاء بيت لحم، والمنطقة الجنوبية وحارة أبو سنينة في الخليل، اقتحامات من قبل آليات عسكرية إسرائيلية.