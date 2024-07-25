الاحتلال يهدم 6 منازل ومنشآت زراعية بالضفة والأغوار

تظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بهدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عمارة سكنية ومنازل ومنشآت سكنية وتجارية في منطقة الأغوار والضفة الغربية المحتلة، وذلك بريعة البناء دون ترخيص.

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وطال الهدم شقة سكنية في قرية الولجة قضاء بيت لحم، وممتلكات للفلسطينيين في قرية العوجا شمال أريحا، وعمارة من ثلاثة طوابق وغرفة زراعية في الخليل.

وأفاد رئيس المجلس القروي في الولجة خضر الأعرج، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقة عين حويزة في القرية، وهدمت شقة سكنية تعود لعائلة أحمد سمير أبو خيارة.

وأوضح، أن الاحتلال هدم الشقة التي هي قيد الإنشاء بحجة البناء دون ترخيص، وهي عبارة عن طابق ثانٍ من منزل المواطن أبو خيارة.

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت في الخامس عشر من تموز/ يوليو الحالي، خمسة منازل بحي المقبرة في منطقة عين جويزة في قرية الولجة.

وفي محافظة الخليل، هدمت قوات الاحتلال منزلا وغرفة زراعية في الخليل، جنوب الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت منطقة حسكا شمال غرب الخليل، وهدمت منزلا قيد الإنشاء، يتكون من ثلاثة طوابق و"روف"، يعود للمواطن عبد الكريم زلوم.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة فرش الهوى، وهدمت غرفة زراعية ودمرت محتوياتها، وأتلفت عددا من الأشجار المثمرة وجدرانا استنادية، تعود للمواطن صفوت القواسمة.

وفي الأغوار، هدمت جرافات الاحتلال، 3 منشآت سكنية لفلسطينيين في قرية الجفتلك بالأغوار.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال هدمت منشأتين سكنيتين مسقوفتين بالصفيح، مساحة إحداهما 120 مترا مربعا، والأخرى 160 مترا مربعا تعودان لعائلة عايد دعيس من "تل الصمادي"، ومنشأة سكنية أخرى تعود لعائلة أنور جودة من "خربة علان" في قرية الجفتلك بالأغوار.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بهدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.