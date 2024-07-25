9800 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

رافق حملة الاعتقالات، تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم صحافي، وطفل، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي رام الله، والخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظتي طولكرم، والقدس، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

ورافق حملة الاعتقالات، تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل الفلسطينيين.

وبذلك، بلغت حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من 9800، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.